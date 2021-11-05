Янукович получил новое подозрение от ГБР – подробности. Фото: ТАСС

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Ракурс

Виктор Янукович, президент-беглец, получил еще одно подозрение от Государственного бюро расследований (ГБР) как руководитель организованной преступной группы.

Сообщение о подозрении отправили по последним известным местам жительства экс-президента. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных Сил Украины.

Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, а именно:

совершении террористического акта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжких последствий и гибели людей;

причинении участникам акций протеста телесных повреждений разной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;

превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам и интересам юридических лиц;

незаконном препятствии организации и проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций.

Из-за таких действий преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и больше 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

«Ракурс» сообщал, что заявление Виктора Януковича начал рассматривать Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он жалуется на предвзятость украинских судов и правоохранителей.

Свою жалобу политик подал в суд еще в октябре 2015 года, однако ЕСПЧ отреагировал на нее только сейчас. Интересы Януковича представляет английский адвокат Том Бизли.