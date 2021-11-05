Янукович отримав нову підозру від ДБР – подробиці. Фото: ТАСС

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Ракурс

Віктор Янукович, президент-втікач, отримав ще одну підозру від Державного бюро розслідувань (ДБР) як очільник організованої злочинної групи.

Повідомлення про підозру відправили за останніми відомими місцями проживання екс-президента. Про це повідомили у прес-службі ДБР.

За версією слідства, до складу злочинної групи входили колишні високопосадовці МВС, СБУ та Збройних Сил України.

Всі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, а саме:

вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;

спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;

перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів та спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам та інтересам юридичних осіб;

незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Через такі дії злочинної групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

«Ракурс» повідомляв, що заяву Віктора Януковича почав розглядати Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Він скаржиться на упередженість українських судів та правоохоронців.

Свою скаргу політик подав до суду ще у жовтні 2015 року, однак ЄСПЛ відреагував на неї тільки зараз. Інтереси Януковича представляє англійський адвокат Том Бізлі.