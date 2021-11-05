Кличко знайшов цапа відбувайла у затягуванні робіт на Подільському мості

https://racurs.ua/ua/n162639-klychko-znayshov-capa-vidbuvayla-u-zatyaguvanni-robit-na-podilskomu-mosti.html

Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва, 5 листопада звільнив заступника голови КМДА Олександра Густєлєва.

Причина такого рішення — затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Я сьогодні зранку без попередження заїхав подивитися, що відбувається на об‘єкті. А там, скажу прямо, мало що відбувається. Хоча регулярно чув запевнення профільного заступника, що міст в кінці року «поїде». Але обіцянки залишаються обіцянками, а нам потрібен результат! — написав Кличко у своїх соцмережах.

Мер заявив, що для завершення робіти для запуску автомобільного руху «все забезпечено: і фінансово, і організаційно». А от Густєлєв, який відповідає за об'єкт, «кожного разу божився, коли ми виїжджали на об'єкт, що все робиться і рухається до завершення».

Звільнення Густєлєва відбулося 5 листопада, коли у Києві оголосили про критичну ситуацію із рухом громадського транспорту — столицю скували надзвичайно сильні затори.

22 жовтня заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв розповів про остаточні терміни відкриття повноцінного руху на Подільсько-Воскресенському мосту на Троєщину.

Він сказав, що після будівництва тунелів метро на Русанівських садах почнуть зводити насип, на якій розташують автотрасу моста. Далі розпочнуть будівництво першого етапу з’їзду з переправи. Чиновник зазначив, що в 2022 році планується будівництво естакади від вулиці Оноре Де Бальзака на Троєщині для того, щоб ефективно користуватися Подільсько-Воскресенським мостом.

Раніше Густєлєв розповів про затверджений новий проект будівництва переправи, який передбачає будівництво ще одного заїзду та з’їзду на Троєщині. Зміни мають допомогти організувати більш зручне пересування. Чиновник зазначив, що документ передбачає зведення чергового з’їзду на вулиці Оноре Де Бальзака.