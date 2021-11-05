Кличко нашел козла отпущения в затягивании работ на Подольском мосту

https://racurs.ua/n162639-klichko-nashel-kozla-otpuscheniya-v-zatyagivanii-rabot-na-podolskom-mostu.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, 5 ноября уволил заместителя главы КГГА Александра Густелева.

Причина такого решения — затягивание работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Я сегодня с утра без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на объекте. А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышал заверения профильного заместителя, что мост в конце года поедет. Но обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат! — написал Кличко в своих соцсетях.

Мэр заявил, что для завершения работы для запуска автомобильного движения «все обеспечено: и финансово, и организационно». А вот Густелев, отвечающий за объект, «каждый раз божился, когда мы выезжали, что делается и движется к завершению».

Увольнение Густелева произошло 5 ноября, когда в Киеве объявили о критической ситуации с движением общественного транспорта — столицу сковали сильнейшие пробки.

22 октября заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев рассказал об окончательных сроках открытия полноценного движения на Подольско-Воскресенском мосту на Троещину.

Он сказал, что после строительства тоннелей метро на Русановских садах начнут возводить насыпь, на которой разместят автотрассу моста. Далее приступят к строительству первого этапа съезда. Чиновник отметил, что в 2022 году планируется строительство эстакады от улицы Оноре Де Бальзака на Троещине для того, чтобы эффективно использовать Подольско-Воскресенский мост.

Ранее Густелев рассказал об утвержденном новом проекте строительства переправы, предусматривающем строительство еще одного заезда и съезда на Троещине. Изменения должны помочь организовать более удобное передвижение. Чиновник отметил, что документ предусматривает строительство очередного съезда на улице Оноре Де Бальзака.