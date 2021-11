Группа АВВА. Фото: ABBA/Instagram

Поп-группа ABBA из Швеции выпустила новый альбом под названием Voyage («Путешествие»).

Этот альбом вышел в свет спустя 40 лет с момента выхода предыдущего, который назывался Visitors и вышел в 1981 году. В новый альбом вошли десять треков. Ранее группа представила два трека из альбома — I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down. Ознакомиться с творчеством шведов уже можно на ряде платформ, включая YouTube, Spotify, iTunes и других. Об этом сообщает Sky News.

Ожидается, что весной 2022 года группа представит новый релиз на концерте в Лондоне. Перед зрителями выступят все члены группы. Кроме того, во время выступления используют голограммы молодых Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад.

Как известно, шведская группа АВВА была основана в 1972 году. Международное признание участники получили после победы на конкурсе «Евровидение» в 1974 году. Группа получила всемирную известность благодаря таким хитам, как Dancing Queen, The Winner Takes It All, Happy New Year, Mamma Mia и Money, Money, Money.

