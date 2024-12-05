Минкультуры изучает обстоятельства невозвращения директора Нацмузея истории Украины Андрощука

Федор Андрощук, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n201880-minkultury-izuchaet-obstoyatelstva-nevozvrascheniya-direktora-nacmuzeya-istorii-ukrainy-androschuka.html

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України поінформоване про ситуацію з генеральним директором Національного музею історії України Федором Андрощуком, який виїхав до Швеції, і вивчає обставини для ухвалення законного та обґрунтованого рішення.

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Про це йдеться у коментарі міністерства агентству «Інтерфакс-Україна».

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України повідомляє, що поінформоване про ситуацію, пов’язану з відсутністю на робочому місці генерального директора Національного музею історії України Федора Андрощука та неповерненням його після закордонного відрядження, — зазначили у Мінкультури.

Міністерство діє виключно в межах чинного законодавства України та вивчає обставини ситуації, що склалася, для ухвалення законного та обґрунтованого рішення з цього питання, — додали у відомстві.

У міністерстві наголосили, що прагнуть забезпечити стабільну роботу Національного музею історії України та збереження його унікальної культурної спадщини, та додали, що нададуть офіційну інформацію щодо вирішення цього питання після завершення всіх необхідних процедур.

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, нардеп із «Голосу» Соломія Бобровська заявила, що Андрощук поїхав у закордонне відрядження і не повернувся. За її словами, термін відрядження закінчився 20 вересня, а сам Андрощук нібито скористався громадянством іншої країни.

Згодом у коментарі ЗМІ Андрощук заявив, що є громадянином Швеції, а також що три місяці тому він подав заяву про звільнення, оскільки Мінкультури не знайшло можливості продовжити йому відрядження.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»