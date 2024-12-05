Директор Музея истории Украины рассказал, почему уехал за границу

Федор Андрощук, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n201878-direktor-muzeya-istorii-ukrainy-rasskazal-pochemu-uehal-za-granicu.html

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Народний депутат Соломія Бобровська сьогодні, 5 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці заявила, що директор Національного музею історії України Федір Андрощук виїхав у відрядження і не повернувся до України.

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У коментарі виданню «УП.Культура» Андрощук дав пояснення, на яких підставах перебуває за кордоном та про виконання обов’язків директора музею.

Я є громадянином Швеції, де проживаю постійно вже майже двадцять п’ять років і де сплачую податки. Це мені дає необмежене право тут перебувати і користуватися всіма правами громадянина ЄС, — зазначив він.

За словами Андрощука, його перебування в Україні було тимчасовим і підлягало під дію контракту з Міністерством культури, «який кожна зі сторін має право розірвати, якщо вважатиме, що інша сторона не виконує свої зобов’язання».

Про моє громадянство Швеції Міністерство було попереджено і знало, що там мій дім. Тому по факту у відрядженні я не в Швеції, а в Україні. Я живу постійно у Швеції, а не в Україні, — наголосив він.

Андрощук додав, що подав заяву на звільнення три місяці тому, разом зі звітом про те «що музей зробив під час моєї каденції і не зробила українська держава».

За його словами, причиною звільнитися стала відсутність можливості продовжити терміни відрядження — пролонгувати його було потрібно для того, щоб виконувати науковий проєкт «Швеція і Україна в історії музейних колекцій та виставкових наративах».

Підтримкою проекту займається саме Швеція, саме в його межах Андрощук видав книгу «Музей і національний проєкт».

Національний музей історії України — це моя гуманітарна допомога Україні. Те, що він працює під час війни, ще й заробляє кошти державі і став відомим у світі, — це завдяки не українському, а шведському громадянству і моєму імені, — заявив науковець. — Саме Швеція прийшла на допомогу музею в перші дні війни, зібрала кошти, завдяки яким музей зробив чудову виставку «Дохристиянські вірування України», а також підтримує низку інших виставкових проєктів.

Зазначається, що міністерство не відреагувало на пропозицію «прийняти пасивну участь» у проекті та продовжити відрядження. За словами Андрощука, відповіді від установи не поступило:

Тому написав заяву про звільнення, де вказав і причини, з яких звільняюся. До цього часу Міністерство не сформулювало рішення, але моє рішення однозначне.

Мені здається, на якісь мінімальні слова вдячності я заслуговую. Проте після того, що про мене написали окремі депутати, а також блогери дуже дивних поглядів і співчуваючі їм, мені важко буде знайти бажання колись ще зв’язуватися з українськими державними установами, — додав він. — Загалом дещо дивно, чому така інформація спливає саме зараз, і дуже прикро, що вона може незаслужено нашкодити музею.

Він зауважив, що, окрім музею, має також «інші проекти та зобов’язання».

Є багато інших способів допомогти українській культурі. Після майже п’яти років роботи в Україні я точно знаю, кому довіряти не можна, і з ким треба спілкуватися лише у присутності адвокатів, — зазначив він.

Національний музей історії України він очолив у 2020 році. Також є дійсним членом виконавчої ради Європейської асоціації археологів з 2022. За освітою він археолог, спеціаліст у галузі скандинавістики, доктор історичних наук.

Джерело: «УП.Культура»