Гурт АВВА. Фото: ABBA/Instagram

Поп-група ABBA зі Швеції випустила новий альбом під назвою Voyage («Подорож»).

Цей альбом вийшов у світ через 40 років з моменту виходу попереднього, який називався Visitors і вийшов у 1981 році. У новий альбом увійшли десять треків. Раніше група представила два треки з альбому-I Still Have Faith in You і Don’t Shut Me Down. Ознайомитися з творчістю шведів вже можна на ряді платформ, включаючи YouTube, Spotify, iTunes та інших. Про це повідомляє Sky News.

Очікується, що навесні 2022 року група представить новий реліз на концерті в Лондоні. Перед глядачами виступлять всі члени групи. Крім того, під час виступу використають голограми молодих Агнети Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенні Андерссона й Анні-Фрід Лінгстад.

Як відомо, шведська група АВВА була заснована в 1972 році. Міжнародне визнання учасники отримали після перемоги на конкурсі «Євробачення» в 1974 році. Група отримала всесвітню популярність завдяки таким хітам, як Dancing Queen, The Winner Takes It All, Happy New Year, Mamma Mia і Money, Money, Money.

