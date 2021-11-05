Лікарняні не заплатять під час відсторонення через відмову від вакцинації. Фото: mk.ru

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Відмова від вакцинації може залишити українців без оплати лікарняних.

Допомоги за лікарняними листками не надаються робітникам, яких відсторонили від роботи через відмову або ухилення від обов’язкової вакцинації від коронавірусу. Лікарняні не заплатять за ті дні відсутності на роботі, які збігаються з днями відсторонення від виконання обов’язків. Виплати за тимчасову втрату працездатності у вказаному випадку не фінансуються згідно законодавства. Про це повідомила прес-служба Фонду соціального майна.

У разі відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати працівника, який не дотримується вимог щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму в такий період відсутній, — зазначили у відомстві.

Повідомляється, що Кабмін постановив державні установи та підприємства відсторонити від роботи працівників, які відмовляються від вакцинації. Виключення становлять лише особи, які мають абсолютні протипоказання до проведення такого щеплення та надали відповідний медичний висновок.

У Фонді нагадали, що обов’язковій вакцинації від «ковіду» підлягають працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів. Також необхідно робити щеплення працівникам закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що найбільше щеплень від коронавірусу було зроблено в місті Києві — 54,2%. Найгірші показники з вакцинації зафіксували в Закарпатській області, де вакциновано всього 23,2% дорослого населення і Волинській області — 25,2%.