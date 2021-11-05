Украина может отказаться от призыва в армию. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/n162644-otmenu-prizyva-v-armiu-ne-iskluchil-novyy-ministr-oborony.html

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Военный призыв в Украине могу отменить — об отказе уже думает новоназначенный министр обороны Алексей Резников.

Украинская армия может стать полностью профессиональной. Однако для полной или частичной отмены призыва надо узнать детали от экспертов. Мнения специалистов хочет услышать глава Минобороны. Об этом Резников заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Есть мысли отменить полностью, есть мысли оставить в минимальных объемах. Я хочу понять от специалистов обе позиции. Сегодня имеем контрактную армию как основную составляющую. Но мне кажется, что нам нужно стремиться к созданию профессиональной армии, — отметил Резников.



Также министр добавил, что армия должна стать одним из лучших работодателей.

Напомним, призыв в Украине стартовал с 1 октября. В течение октября-декабря в Украине должны призвать на срочную военную службу 13 тыс. 575 человек. Большинство из них пополнят в Вооруженные силы Украины и Национальную гвардию Украины.