Україна може відмовитися від призову до армії. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n162644-skasuvannya-pryzovu-do-viyska-ne-vykluchyv-novyy-ministr-oborony.html

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Військовий призов в Україні можу скасувати — про відмову вже думає новопризначений міністр оборони Олексій Резніков.

Українська армія може стати повністю професійною. Однак для повного або часткового скасування призову треба дізнатися деталі від експертів. Думки фахівців хоче почути очільник Міноборони. Про це Резніков заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Є думки скасувати повністю, є думки залишити в мінімальних обсягах. Я хочу зрозуміти від фахівців обидві позиції. Сьогодні маємо контрактну армію як основну складову. Але мені здається, що нам потрібно прагнути до створення професійної армії, — зазначив Резніков.



Також міністр додав, що армія має стати одним із найкращих роботодавців.

Нагадаємо, призов в Україні стартував з 1 жовтня. Впродовж жовтня-грудня в Україні мають призвати на строкову військову службу 13 тис. 575 осіб. Більшість із них поповнять у Збройні сили України та Національну гвардію України.