Полярне сяйво сфотографували на Волині – фото явища. Фото: world.comments.ua

https://racurs.ua/ua/n162643-polyarne-syayvo-sfotografuvaly-na-volyni-foto-yavyscha.html

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Полярне сяйво в Україні зафіксували вночі з 3 на 4 листопада. Природне явище встиг сфотографувати мешканець Волинської області Андрій Гаврилюк.

Слабке полярне сяйво рожевого відтінку близько опівночі помітили у місті Ківерці. Про це повідомляє Meteoprog.ua.

Спостерігав північне сяйво в 00.10 за місцевим часом. Червоне свічення у північній частині неба було видно хвилин 10−15, потім його накрила шарувата хмарність та туман, — розповів фотограф, який встиг зазнімкувати природне явище.

До слова, пізно ввечері 3 листопада та вночі 4 листопада на Землі спостерігалася потужна геомагнітна буря. Напередодні на сонці сталися два інтенсивних викиди плазми у верхніх шарах сонячної корони.

Полярне сяйво — оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Воно виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.

Нагадаємо, ефект полярного сяйва виявили у Тихому океані. Супутник Європейського космічного агентства відобразив гігантську масу бірюзових водоростей, які з орбіти цілком можна прийняти за північне сяйво.

Джерело: Meteoprog.ua