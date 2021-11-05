Рада забанила Третьякову на п’ять засідань, для відсторонення Геращенко голосів забракло

https://racurs.ua/ua/n162642-rada-zabanyla-tretyakovu-na-5-zasidan-vidstoronyty-geraschenko-golosiv-zabraklo.html

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У Верховній Раді 5 листопада мали намір відсторонити від п’яти пленарних засідань народних депутатів Галину Третьякову («Слуга народу») та Ірину Геращенко («Європейська солідарність»).

Нагадаємо, що після загибелі нардепа Антона Полякова Третьякова прокоментувала смерть колеги в партійному чаті словами «одним ворогом менше». На зауваження колег по парламенту вона заявила про «наступ на свободу слова».

Регламентний комітет Ради порадив нардепам забанити Третьякову, а в залі знайшлися голоси 234 нардепів за таке рішення. Після цього Стефанчук попросив колегу залишити її місце в залі.

Нагадаємо, що Третьякова відмовилася вибачатися за слова про Полякова у партійному чаті.

Геращенко мали намір відсторонити за її висловлювання 10 вересня 2019 року, коли вона порівняла депутатів із монобільшості із «зеленими чоловічками», які захопили Крим.

Рішення про видворення співголови фракції «Європейської солідарності» розглянули на регламентному комітеті ще 30 вересня 2019 року. Тоді члени комітети висловилися за бан для Геращенко.

Сьогодні соратницю Порошенка не змогли зобов’язати залишити залу. У Раді знайшлося тільки 190 голосів «за».

4 листопада перший віце-спікер парламенту, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що відсторонити від п’яти пленарних засідань також можуть позафракційного депутата Гео Лероса. Учора він показав середній палець президенту у Раді.