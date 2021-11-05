Рада забанила Третьякову на 5 заседаний, отстранить Геращенко голосов не хватило

https://racurs.ua/n162642-rada-zabanila-tretyakovu-na-5-zasedaniy-otstranit-geraschenko-golosov-ne-hvatilo.html

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В Верховной Раде 5 ноября намеревались отстранить от пяти пленарных заседаний народных депутатов Галину Третьякову («Слуга народа») и Ирину Геращенко («Европейская солидарность»).

Напомним, что после гибели нардепа Антона Полякова Третьякова прокомментировала смерть коллеги в партийном чате словами «одним врагом меньше». После замечаний коллег по парламенту она заявила о «наступлении на свободу слова».

Регламентный комитет Рады посоветовал нардепам забанить Третьякову, а в зале сегодня нашлись голоса 234 нардепов за такое решение. После этого Стефанчук попросил коллегу покинуть ее место в зале.

Напомним, что Третьякова отказалась извиняться за слова о Полякове в партийном чате.

Геращенко намеревались отстранить за ее высказывание 10 сентября 2019 года, когда она сравнила депутатов из монобольшинства с «зелеными человечками», захватившими Крым.

Решение о выдворении сопредседателя фракции «Европейской солидарности» было рассмотрено на регламентном комитете еще 30 сентября 2019 года. Тогда члены комитета высказались за бан для Геращенко.

Сегодня соратницу Порошенко не смогли обязать покинуть зал. В Раде нашлось только 190 голосов за.

4 ноября первый вице-спикер парламента, председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что отстранить от пяти пленарных заседаний могут и внефракционного депутата Гео Лероса. Вчера он показал средний палец президенту в Раде.