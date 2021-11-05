Полярное сияние сфотографировали на Волыни – фото явления. Фото: world.comments.ua

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Ракурс

Полярное сияние в Украине было зафиксировано ночью с 3 на 4 ноября. Природное явление успел сфотографировать житель Волынской области Андрей Гаврилюк.

Слабое полярное сияние розового оттенка около полуночи заметили в городе Киверцы. Об этом сообщает Meteoprog.ua.

Наблюдал северное сияние в 00.10 по местному времени. Красное свечение в северной части неба было видно минут 10−15, затем его накрыла слоистая облачность и туман, — рассказал фотограф, который успел сделать снимок природного явления.

К слову, поздним вечером 3 ноября и ночью 4 ноября на Земле наблюдалась мощная геомагнитная буря. Накануне на солнце произошли два интенсивных выброса плазмы в верхних слоях солнечной короны.

Полярное сияние — оптическое явление свечения отдельных участков ночного неба в полярных районах, которое быстро меняется. Оно возникает в верхних слоях атмосферы планеты под воздействием потоков заряженных частиц, которые магнитное поле планеты направляет к полюсам.

Напомним, эффект полярного сияния обнаружили в Тихом океане. Спутник Европейского космического агентства запечатлел гигантскую массу бирюзовых водорослей, которые с орбиты вполне можно принять за северное сияние.

Источник:Meteoprog.ua