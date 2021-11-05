Вакцинація від коронавірусу. Фото: Слово і діло

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Вакцинація від коронавірусу в Україні прискорилася на фоні нового спалаху хвороби. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, коли в Україні повернуться до питання введення бустерної дози вакцини.

За його словами, ревакцинація розпочнеться після подолання позначки 50% вакцинованого населення країни. Про це очільник МОЗ розповів у кулуарах Верховної Ради.

За словами Ляшка, сьогодні позначку 50% подолав лише Київ, де 55% людей вакцинувалися хоча б першою дозою. 40% людей щепилися в Київській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

В Україні немає примусової вакцинації. Ми маємо певний перелік професій чи організацій, де на роботу допускаються лише вакциновані. Найближчим часом цей перелік буде розширено, — заявив міністр охорони здоров’я.

Нагадаємо, коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися — за минулу добу захворіли 26 тис. 488 осіб. Серед нових хворих — 1 тис. 654 дітей та 488 медпрацівників.

Найбільше хворих виявили у Києві та Харківській області. До лікарень довелося госпіталізувати 5 тис. 497 осіб, а 696 людей померли.

За минулу добу вакцину вкололи 270 тис. 320 особам. Від початку вакцинальної кампанії вже щеплено 11 млн 86 тис. 47 осіб. Одну дозу отримали 11 млн 86 тис. 45 осіб, а повністю імунізовані та отримали дві дози вже 7 млн 762 тис. 884 українців.