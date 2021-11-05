Невакцинованих українців відсторонять від роботи з 8 листопада. Фото: УП

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Відмова від вакцинації проти коронавірусу для деяких українців означає відсторонення від роботи. Відповідний наказ набуває чинності з 8 листопада.

Це стосується працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій та їхніх територіальних органів, а також закладів освіти. Люди, які отримали хоча б одну дозу вакцини, продовжать працювати, зазначили в Міністерстві охорони здоров’я.

Відсторонення від роботи не передбачає збереження заробітної плати. Проте звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно.

Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та нададуть відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти в сімейного лікаря.

Очільник комітету Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький зазначив, що наступний крок — розширення переліку професій, які підлягають обов’язковій вакцинації.

МОЗ підготувало відповідний проект наказу, який стосується:

працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави («Укрпошта», «Укрзалізниця та інші).

Посадовець заявив, що вимога про вакцинацію — це не порушення прав людини або трудового законодавства. Аналогічні та навіть ще більш суворі вимоги встановлюють у розвинених, демократичних країнах по всьому світу.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, коли в Україні повернуться до питання введення бустерної дози вакцини. За його словами, ревакцинація розпочнеться після подолання позначки 50% вакцинованого населення країни.