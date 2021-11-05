Прописка в онлайн-форматі - зміну місця реєстрації перевели у "Дію"

https://racurs.ua/ua/n162650-propyska-v-onlayn-formati-zminu-miscya-reiestraciyi-perevely-u-diu.html

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Прописку в Україні переводять в онлайн-формат. Українцям більше не знадобиться носити із собою папірець з пропискою до ID-картки.

Зареєструвати місце проживання можна буде в онлайн. Громадянин зможе в «Дії» вказати адресу, за якою фактично проживає, і отримати підтвердження від власника житла.

Рада 5 листопада ухвалила в цілому законопроект № 5463 про введення декларативної моделі реєстрації місця проживання через інтернет. За нього проголосували 238 нардепів.

Така послуга працює в семи містах в експериментальному форматі. Наразі для реєстрації проживання необхідно зібрати від трьох до п’яти документів і погоджень, прибути з ними до органу реєстрації чи центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

У новому законі Верховна Рада погодилась перевести процедуру зміни місця реєстрації в онлайн-формат.

Відповідно до положень закону місце проживання декларується у житлі, яке перебуває у приватній власності, і в призначеному для короткострокового проживання. Місце проживання реєструється у житлі комунальної власності, що підлягає приватизації і у службовому житлі.

Зміна місця реєстрації буде декларативною (повідомною). Для цього в «Дії» необхідно вказати адресу. Для орендарів необхідна згода власника житла. Заяву розглянуть за 24 години.

Військовий облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів, які декларуватимуть місце проживання в електронній формі, також повинен відбуватися в електронній формі.

Знищуємо штамп у паспорті та «папірчик» до ID-картки. Не варто боятися, що загубите важливий документ, бо зареєструвати місце проживання можна буде в онлайні. Чоловікам також не доведеться ходити у військкомати для цього. Це фантастично. Замість трьох установ, 30 днів очікування та купи довідок, які і так є в держави, — одна онлайн-заява, яку розглянуть та оброблять за добу, — прокоментував у своїх соцмережах новацію віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров.

Він вважає, що прописка (реєстрація) стане суто декларативною.

У 2003 році закон «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» увів поняття «реєстрація місця проживання» замість «прописка», однак в реальному житті мало що змінилося із радянських часів.

Нагадаємо, у липні в першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроект про онлайн-прописку українців. Раніше в Україні спростили процедуру зміни прописки для військовозобов’язаних. Змінити місце реєстрації можна без візиту до військкомату.