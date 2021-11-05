Умови отримання COVID-сертифіката про одужання змінили. Фото: zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n162649-umovy-otrymannya-covid-sertyfikata-pro-odujannya-zmineno-scho-treba-znaty.html

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Цифровий COVID-сертифікат про одужання від коронавірусу можуть отримати українці вже з наступного тижня.

Цей документ дозволятиме упродовж 90 діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись в «жовтій» та «червоній» зонах карантину. Цей сертифікат буде формуватись лише для тих, у кого лікар встановив «ковіду» від моменту запуску функціоналу нового сертифікату та надалі. Умови отримання документу змінив Кабмін, повідомляє урядовий портал.

Зазначається, що документ не згенерується, якщо ваш діагноз COVID-19 було встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році. При цьому обов’язковою підставою для його генерації буде медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відображатиметься в електронній системі охорони здоров’я.

Самостійно згенерувати сертифікат про одужання можна буде в додатку або на порталі «Дія» через 15 днів після підтвердження лікарем діагнозу. Документ буде доступним для генерації та чинним протягом 90 днів. При цьому отримати його можна буде не більше двох разів на рік. Новий COVID-сертифікат буде двох видів — внутрішній та міжнародний.

В уряді додали, що безпечно вакцинуватися можуть українці, які перехворіли ковідом. Щеплення можна робити на 28-й день від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу.

Нагадаємо, в Національній службі здоров’я України пояснили, що COVID-сертифікат може не згенеруватися, якщо в електронній системі в записі пацієнта про вакцинацію є помилка — неправильно вказані особисті дані, назва або партія вакцини.