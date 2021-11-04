Війна ваксів з антиваксами: основний інстинкт, маніпуляції, Конституція и ко-ко-ко

Війна ваксів з антиваксами – сучасне Середньовіччя Фото pixabay

https://racurs.ua/ua/2950-viyna-vaksiv-z-antyvaksamy-osnovnyy-instynkt-manipulyaciyi-konstytucyi-y-ko-ko-ko.html

Ракурс

Если сегодня в Украине появится действующий вулкан, меленькое Азовское море захлестнет цунами или инопланетяне высадятся в Бердичеве, никого это особенно не затронет: все поглощены войнами вакцинаторов с антивакцинаторами. 3 ноября в Киеве прошел многолюдный антивакс-митинг. На нем показались весьма одиозные персонажи бок о бок с приличными людьми, которых во всей этой истории затронул не вопрос эффективности и безопасности вакцин, а юридическая правомерность добровольно-принудительной вакцинации. В этом смысле показателен курьез, произошедший накануне акции: участники из Ивано-Франковска не смогли добраться до Киева из-за… отсутствия COVID-сертификатов

Медицинский и социальный аспекты вакцинации в нашем издании и так освещаются системно и подробно https://racurs.ua/2949-ob-ekonomii-kisloroda-i-oshibkah-semeynyh-vrachey-vzglyad-iz-covid-reanimacii.html поэтому лучше давайте поговорим о ковидных баталиях как об оружии в информационной войне.

Многовекторное дробление

Одна из базовых тактик в этой войне – разделять общество по любому доступному вектору. Тому, кто простодушно покупается на эту технику, кажется, что в стране образовались два враждующих лагеря, например, поклонники Зеленского и Порошенко или украиноязычные и русскоязычные, или вот как сейчас – сторонники и противники вакцинации от ковида.

На самом деле все гораздо хуже: многовекторное деление порождает не два лагеря, а дробит общество на мелкие группы, и честный воодушевленный член каждой такой боевой группы пытается воевать сразу на нескольких фронтах. Представьте себе, например, убежденного украиноязычного антивакцинатора, который голосовал за… в общем, неважно за кого, важен результат – тотальная война всех со всеми.

Очевидно, что такое разделение преследует две основные цели. Первая – отвлечь общество от действительно серьезных проблем и провалов власти, и вторая, более глобальная – расшатывать лодку украинского государства.

Кто-то может возразить: мол, все эти войны происходят, главным образом, на виртуальных площадках, а настроения в соцсетях довольно далеки от реальных настроений общества Но в соцсетях все-таки сконцентрирована активная фракция общества, которую дробят вовсю. Когда бывшие друзья в одночасье становятся лютыми врагами, им не до реальных проблем – они кроют друг друга крепкими словами и брызжут слюной, споря об очередной бомбе-вонючке.

Я – элита!

Технология многовекторного дробления хороша тем, что большинство горячих и неравнодушных людей составляет для себя уже целый список маркеров для «своих» и «чужих» и наивно считает, что эти маркеры коррелируют между собой. «Ах, ты антивакс? Значит, точно голосовал за Зеленского!» Убежденный противник принудительной вакцинации может быть столь же убежденным поклонником пятого президента, и такие обвинения, особенно выдвинутые друзьями (теперь уже бывшими?) вызывают у него, извините за выражение, когнитивный диссонанс, а проще говоря, сильно озадачивают. Настолько сильно, что многие озадаченные, вместо того, чтобы спокойно подумать, ловятся на эмоциональный крючок и кроют оппонента в ответ площадными словами, тем самым накаляя градус противостояния.

Если посмотреть на соцсети, то маркер появления очередного вектора раскола – пресловутые рамочки на аватарках, услужливо подбрасываемые активной сетевой фракции. Помните, например, как сразу после последних президентских выборов многие голосовавшие за пятого президента ставили себе рамочку «25%»? Точно так же сейчас на волне ковид-истерии популярной стала рамка «Вакцинований – захищений». Психологически совершенно безотказная штука: человек, думая, что таким образом манифестирует миру свои прогрессивные взгляды, получает еще один психологический бонус: «Я – элита! Я, в отличие от этих безмозглых профанов, ценная личность!»

Ну раз зашла речь о психологии, давайте и мы побудем немного психологами.

Надавить на Танатос

Дедушка Фрейд Зигмунд Яковлевич завещал нам, что людьми управляют два базовых инстинкта – Эрос и Танатос, Любовь и Смерть. Если умело жать на эти кнопочки, то любой человек, даже считающий себя очень рациональным, может съехать с катушек.

Ковидоистерия и священные войны ваксов с антиваксами базируются, разумеется, на страхе смерти. Здесь же находятся корни религиозных традиций. Ведь что пугает и выбивает из колеи больше всего? Несправедливость. Почему погибают хорошие люди, а подлецы живут? Почему умирают дети? Почему наконец это должно случиться со мной? Ну должна же быть в этом всем хоть какая-то логика!

Тогда перепуганному человеку услужливо подсовывают логические объяснения: «Жил по правилам – попадешь на небеса» - «А если я не хочу на небеса?! В смысле, прямо сейчас не хочу, дайте мне еще немножко времени!» Вот тогда испуганному проще спрятаться за еще одним частоколом правил, на этот раз придуманных для жизни здесь и сейчас. Можно подойти к вопросу логически и разработать умные правила заботы о своем теле, чтобы оно прослужило как можно дольше, а в остальном положиться на судьбу. А можно кричать, например, что «рак – кармическая болезнь!», и болеют ею только злодеи. Ну или потомки злодеев до седьмого колена. Все по справедливости, в общем.

Тема вакцинации тут просто идеальна. Человек мыслящий будет взвешивать плюсы и минусы, бонусы и риски прививки, но так или иначе будет об этом много думать и говорить… тем самым давя на триггер смертного страха у не особо мыслящих: «Не вакцинируешься? Да ты убийца! Ты сам умрешь в муках! (А я выживу, выживу, выживу, я же хороший, я выполняю правила!..)» Да и самые разумные люди – они того… тоже боятся.

Те, кто в Украине напрямую отвечают за успех борьбы с пандемией, также очень любят Танатос: куда проще запугивать граждан, чем давать логические объяснения эффективности (или неэффективности!) своих действий. На днях, например, министр здравоохранения Виктор Ляшко снова призывал сходить в реанимацию полюбоваться на умирающих: "В реанимациях этот антивакцинаторский дух очень быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают".

Грязная это игра, Виктор Кириллович, – пугать и без того напуганных людей, используя тех, кто стал жертвами пандемии.

Передергивание и заигрывание

Впрочем, дураками были бы те политики или просто публичные персоны, которые не использовали бы холивары, то бишь «священные войны» вокруг вакцинации для собственной пользы. В этом плане интересно прогуляться по страницам разной околополитической тусовки и посмотреть, что и как пишут.

Впечатления удручающие. Для поднятия собственной значимости используются, главным образом, две техники – передергивание и заигрывание.

Вот пример первой: некий политолог, например, постит страшную картинку: два мальчика, один покрыт жуткими оспенными пузырями, второй чистенький. «Один вакцинирован, другой – нет!» И плевать, что прививка от оспы делалась один раз и на всю жизнь, а с ковидом все, мягко говоря, неопределенно, что у этих болезней немножко разные возбудители. Самое главное сделано: лайки, шеры, комментарии. Паблисити.

Вторая технология еще более немудреная – заигрывание с публикой. Ею, например, вовсю пользуются молодые задорные лидеры одной партии, возникшей не так давно в недрах Фейсбука. «А что если посыпать участников антивакцинаторского митинга мукой с дронов?» - «Ахахахаха, они разбегутся, испугаются рептилоидов, дураки такие», - вторит им группка поклонников. Это же так отлично и просто: мы умные, они дураки. Впрочем, об этом мы уже говорили.

Сегодня, кстати, многие политтехнологи всерьез обсуждают возможность использования настроений вакцинаторов и антивакцинаторов в предвыборных стратегиях, а политические партии заказывают соцопросы на тему отношения электората к вакцинации. Но пока что данных на эту тему маловато, а мнения профессионалов от политики сильно расходятся, так что выводы делать рано. Да может, и тема эта к следующим выборам сдохнет, кто знает…

Ковидофашизм

Однако, в отличие от итогов очередных выборов, есть более глобальные риски у ковидоистерии и боев ваксов с антиваксами.

Вот тут самое время снова вернуться к акции противников вакцинации и технологиям раскола.

Чего боятся вменяемые противники вакцинации? Того, что на фоне пандемии отрабатываются технологии сползания в тоталитаризм, и делается это не только в Украине. Если кто-то прекраснодушно воображал, что люди в нашей стране переболели вирусом тоталитаризма и окончательно излечились, то вакцинаторские войны показывают совершенно другое: стоит как следует напугать, и люди готовы бежать в стойло. В 2020 году прозвучали лишь первые звоночки, но уже тогда многие такие, свободолюбивые люди готовы были подчиниться идиотским распоряжениям, идущим вразрез с логикой и базовыми правами. Но тогда это все было в новинку. За полтора года народ привык. «Меня сегодня остановили полицейские, чтобы проверить сертификат вакцинации, пишет один политолог-патриот-демократ. – Я показал и поблагодарил хлопцев за работу. А на двоих без сертификата в это время составляли протокол». Интересно, поцеловал ли он ручку хлопцам? Это было бы логично.

И тут из этого варева выплывают на акции против насильственной вакцинации Новинский со своими бешеными попами и богомольными старушками, Надя Савченко с липовым ковид-сертификатом, юродивые с чипами 5G. Их задача – окончательно похоронить любые попытки вменяемых дискуссий. Вот тут стоит задуматься, с чего бы им так хлопотать?

В комментариях к очередному посту очередного любителя попиариться на хайпе вокруг вакцинации, когда речь зашла о том, что буква закона и положения свежих кабминовских постановлений сильно расходятся, я прочла очень красноречивый комментарий: "Ага, снова будут кричать: права человека, Конституция, ко-ко-ко!»

Когда активно навязывается мысль, что права человека – это ко-ко-ко, и эта мысль, повторенная тысячи раз, матрицей въедается в мозги, тут-то и наступает ковидофашизм.

… Сегодня в «красную зону» входят 15 областей. С 8 ноября в Украине планируют отстранять от работы чиновников и педагогов, не вакцинированных от COVID-19.