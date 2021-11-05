Україну виключили із «зеленої» зони ЄС, але МЗС просить не хвилюватися. Фото: pixabay.com

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В’їзд в Європейський Союз (ЄС) для українців може ускладнитися. Через погіршення ситуації з коронавірусом посли країн-членів ЄС вирішили виключити Україну з «зеленої» зони.

Остаточне рішення ухвалять на початку наступного тижня. Про це журналіст «Радіо Свободи» Рікард Йозвяк написав на своїй сторінці в Twitter.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що рішення про виключення України з «зеленого» списку Євросоюзу має рекомендаційний характер. Фінальне рішення про обмеження на в’їзд прийматиме кожна окрема країна ЄС.

МЗС України активно працює з партнерами, щоб зберегти максимальну свободу подорожей для українців, — наголосив міністр.



Раніше в Міністерстві закордонних справ України заявляли, що Брюссель ще не ухвалив рішення про виключення Києва із «зеленого» списку країн, громадянам яких дозволено здійснювати подорожі у період пандемії.