Украину исключили из «зеленой» зоны ЕС, но МИД просит не волноваться. Фото: pixabay.com

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Въезд в Европейский Союз (ЕС) для украинцев может осложниться. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом послы стран-членов ЕС решили исключить Украину из «зеленой» зоны.

Окончательное решение будет принято в начале следующей недели. Об этом журналист «Радио Свободы» Рикард Йозвяк написал на своей странице в Twitter.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что решение об исключении Украины из «зеленого» списка Евросоюза носит рекомендательный характер. Финальное решение об ограничении на въезд будет принимать каждая страна ЕС.

МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев, — подчеркнул министр.



Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что Брюссель еще не принял решение об исключении Киева из «зеленого» списка стран, гражданам которых разрешено совершать путешествия в период пандемии.