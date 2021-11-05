Еще одну область переводят в «красную» зону карантина. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

Волынская область перейдет в «красную» зону карантина.

Отправить Волынь в зону с самыми строгими карантинными ограничениями могут уже сегодня, 5 ноября. Усиленный карантин в регионе может заработать уже с понедельника, 8 ноября. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в кулуарах парламента.

Сегодня у нас очередная комиссия ТЭБ и ЧС. Волынская область также по индикаторам заходит в «красный» уровень эпидемической опасности, и мы будем принимать решение о переводе Волынской области в «красный» уровень, — отметил министр.

Ляшко отметил, что Украина может избежать локдауна лишь в одном случае — благодаря вакцинации. Если уровень вакцинации населения составит 70−75%, то карантинные ограничения понемногу будут снимать.

На Волыни превышение показателей по уровню госпитализации и загруженности коек с кислородом. Уровень госпитализации при норме 60 на 100 тыс. населения составляет 99,0%. Загруженность коек с кислородом при норме 65% составляет 67,0%.

По состоянию на 5 ноября в «красной» зоне находятся 15 областей и Киев. С 15 октября «покраснела» Херсонская область с 18 октября — Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области, с 23 октября — Сумская область, с 26 октября — Херсонская и Николаевская области, с 30 октября — Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черновицкая и Львовская области, с 1 ноября — Киев.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что ревакцинация в Украине начнется после преодоления отметки в 50% вакцинированного населения. По состоянию на 5 ноября отметку 50% преодолел только Киев, где 55% людей вакцинировались хотя бы первой дозой. 40% людей прививались в Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях.