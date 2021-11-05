Сексизм в Раде - нардеп требует наказать Арахамию за обиду женщин-военных

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Ракурс

За сексизм в Раде требуют наказать главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию.

В этом коллегу обвинила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Она вспомнила, что на фронте рядом с мужчинами воюют женщины, а вот Арахамия считает, что должность министра обороны в Украине женщина возглавить не может.

Требую наказать Арахамию отстранением на пять заседаний за позорную оплеуху всем женщинам. Позор! — заявила Геращенко.

4 ноября после назначения министра обороны Арахамия заявил, что сейчас Украина не готова к женщине на этом посту.

Нардеп провел брифинг в кулуарах Рады и рассказал, что «женщина-министр обороны сейчас не будет воспринята обществом».

Сейчас вопрос по Резникову, он военнообязанный, но сейчас не военный. И уже у нас есть вопросы, а если бы это была женщина, то вообще сказали бы «война на дворе, а вы женщину ставите». Мы считаем, что это должен быть какой-то эволюционный шаг, возможно, через несколько лет может быть и женщина министром обороны, но сейчас восприятия общества нет такого, — сообщил Арахамия.

Ранее политики и СМИ предполагали, что Минобороны может возглавить Ирина Верещук, нардеп СН.

Арахамия считает, что в обществе пока преобладает стереотипное видение министра обороны: «боевой генерал».

Главу фракции СН не впервые обвиняют в сексизме. Летом 2020 года он вместе с главой партии Александром Корниенко обсуждал коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву.

Напомним, что сегодня в Раде отстранили от участия в пленарных заседаниях «слугу» Галину Третьякову, а для бана Геращенко за заявление двухлетней давности голосов не хватило.