Сексизм у Раді - у Раді вимагають покарати Арахамію за образу жінок (ВІДЕО)

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За сексизм у Раді вимагають покарати очільника фракції «Слуга народу» Давіда Арахамію.

У цьому колегу звинуватила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

Вона пригадала, що на фронті поруч із чоловіками воюють жінки, а от Арахамія вважає, що посаду міністра оборони в Україні жінка наразі очолити не може.

Вимагаю покарати Арахамію відстороненням на п’ять засідань за ганебний ляпас усім жінкам. Ганьба! — заявила Геращенко.

4 листопада після призначення міністра оборони голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що наразі Україна не готова до жінки на цій посаді.

Нардеп провів брифінг в кулуарах Ради і розповів, що «жінка-міністр оборони зараз не буде сприйнята суспільством».

Навіть зараз питання по Резнікову, він військовозобов’язаний, але зараз не військовий. І вже ми маємо питання, а якби це була жінка, то взагалі сказали б «війна на дворі, а ви жінку ставите». Ми вважаємо, що це має бути якийсь еволюційний крок, можливо через декілька років може бути і жінка міністром оборони, але зараз сприйняття суспільства нема такого, — повідомив Арахамія.

Раніше політики і ЗМІ припускали, що Міноборони може очолити Ірина Верещук, нардеп СН.

Арахамія вважає, що у суспільства стереотипне бачення міністра оборони: «бойовий генерал».

Голову фракції СН не вперше звинувачують у сексизмі. Влітку 2020 року він разом із головою партії Олександром Корнієнком обговорював колегу по фракцію Ірину Аллахвердієву.

Нагадаємо, що сьогодні в Раді відсторонили від участі у пленарних засіданнях «слугу» Галину Третьякову, а для бану Геращенко за заяву дворічної давнини голосів не вистачило.