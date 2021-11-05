Ще одну область переводять у «червону» зону карантину. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n162647-sche-odnu-oblast-perevodyat-u-chervonu-zonu-karantynu-karta.html

Ракурс

Волинська область перейде до «червоної» зони карантину.

Відправити Волинь до зони з найсуворішими карантинними обмеженнями можуть вже сьогодні, 5 листопада. Посилений карантин у регіоні може запрацювати вже з понеділка, 8 листопада. Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив у кулуарах парламенту.

Сьогодні в нас чергова Комісія ТЕБ та НС. Волинська область також по індикаторам заходить в «червоний» рівень епідемічної небезпеки, і ми будемо приймати рішення про переведення Волинської області в «червоний» рівень, — зазначив міністр.

Ляшко відзначив, що Україна може уникнути локдауну лише в одному випадку — завдяки вакцинації. Якщо рівень вакцинації населення становитиме 70−75%, то карантинні обмеження потроху зніматимуть.

На Волині перевищення показників по рівню госпіталізації та завантаженості ліжок з киснем. Рівень госпіталізації при нормі 60 на 100 тис. населення складає 99,0%. Завантаженість ліжок із киснем при нормі 65% складає 67,0%.

Станом на 5 листопада в «червоній» зоні перебувають 15 областей та Київ. З 15 жовтня «почервоніла» Херсонська область, з 18 жовтня — Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області, з 23 жовтня — Сумська область, з 26 жовтня — Рівненська та Миколаївська області, з 30 жовтня — Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська області, з 1 листопада — Київ.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що ревакцинація в Україні розпочнеться після подолання позначки 50% вакцинованого населення. Станом на 5 листопада позначку 50% подолав лише Київ, де 55% людей вакцинувалися хоча б першою дозою. 40% людей щепилися в Київській, Полтавській та Дніпропетровській областях.