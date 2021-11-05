Условия получения COVID-сертификата о выздоровлении изменили. Фото: zaxid.net

https://racurs.ua/n162649-usloviya-polucheniya-covid-sertifikata-o-vyzdorovlenii-izmeneny-chto-nujno-znat.html

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Цифровой COVID-сертификат о выздоровлении от коронавируса могут получить украинцы уже со следующей недели.

Этот документ будет позволять в течение 90 суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в «желтой» и «красной» зонах карантина. Этот сертификат будет формироваться только для тех, у кого врач установил «ковид» с момента запуска функционала нового сертификата и в дальнейшем. Условия получения документа изменил Кабмин, сообщает правительственный портал.

Отмечается, что документ не сгенерируется, если ваш диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или ранее в 2021 году. При этом обязательным основанием для его генерации будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, который будет отражаться в электронной системе здравоохранения.

Самостоятельно сгенерировать сертификат о выздоровлении можно будет в приложении или на портале «Дія» через 15 дней после подтверждения врачом диагноза. Документ будет доступен для генерации и действующим в течение 90 дней. При этом получить его можно будет не более двух раз в год. Новый COVID-сертификат будет двух видов — внутренний и международный.

В правительстве добавили, что безопасно вакцинироваться могут украинцы, переболевшие «ковидом». Прививку можно делать на 28-й день с первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза.

Напомним, в Национальной службе здоровья Украины пояснили, что COVID-сертификат может не сгенерироваться, если в электронной системе в записи пациента о вакцинации есть ошибка — неправильно указаны личные данные, название или партия вакцины.