Прописка в онлайн-формате — изменение места регистрации перевели в «Дію»

https://racurs.ua/n162650-propiska-v-onlayn-formate-izmenenie-mesta-registracii-pereveli-v-diu.html

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Прописку в Украине переводят в онлайн формат. Украинцам больше не понадобится носить с собой бумажку с пропиской к ID-карте.

Зарегистрировать место жительства можно будет онлайн. Гражданин сможет в «Дії» указать адрес, по которому фактически проживает, и получить подтверждение от собственника жилья.

Рада 5 ноября приняла в целом законопроект № 5463 о введении декларативной модели регистрации места жительства через интернет. За него проголосовали 238 нардепов.

Такая услуга работает в семи городах в экспериментальном формате. Сейчас для регистрации проживания необходимо собрать от трех до пяти документов и согласований, прибыть с ними в орган регистрации или центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

В новом законе Верховная Рада согласилась перевести процедуру смены места регистрации в онлайн-формат.

Согласно положениям закона, место жительства декларируется в жилье, находящемся в частной собственности, и в предназначенном для краткосрочного проживания. Место жительства регистрируется в жилье коммунальной собственности, подлежащей приватизации и в служебном жилье.

Смена места регистрации будет декларативной (уведомительной). Для этого в «Дії» необходимо указать адрес. Для арендаторов необходимо согласие собственника жилья. Заявление будет рассмотрено через 24 часа.

Военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, декларирующих место жительства в электронной форме, также должен происходить в электронной форме.

Уничтожаем штамп в паспорте и «бумажку» к ID-карте. Не стоит бояться, что потеряете важный документ, потому что зарегистрировать место жительства можно будет в онлайне. Мужчинам также не придется ходить в военкоматы для этого. Это фантастически. Вместо трех учреждений, 30 дней ожидания и груды справок, которые и так есть у государства — одно онлайн-заявление, которое будет рассмотрено и обработано за сутки, — прокомментировал в своих соцсетях новацию вице-премьер-министр Михаил Федоров.

Он считает, что прописка (регистрация) станет чисто декларативной.

В 2003 году закон «О свободе передвижения и свободном выборе места жительства» ввел понятие «регистрация места жительства» вместо «прописки», однако в реальной жизни мало что изменилось с советских времен.

Напомним, в июле в первом чтении Верховная Рада приняла законопроект об онлайн-прописке украинцев. Ранее в Украине упростили процедуру смены прописки для военнообязанных. Сменить место регистрации можно без визита в военкомат.