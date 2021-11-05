В женской душевой КПИ установили камеру, комендант хочет выйти сухим из воды

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Ракурс

В Киеве в женском душе общежития обнаружили камеру. Инцидент произошел в общежитии № 7 Киевского политехнического института (КПИ).

Камеру обнаружила одна из студенток, полиция принялась за расследование дела. После восстановления файлов удалось установить «оператора». Об этом сообщила народный депутат Инна Совсун.

Студент второго курса снял свое лицо, когда тестировал камеру. За это время он успел записать несколько видео.

По словам депутата, заведующая общежитием сначала обещала держать дело на контроле, а теперь призывает девушек, желающих написать коллективное заявление, «успокоиться».

Комендант обвиняет студенток в том, что они больше интересуются материальной компенсацией, чем наказанием.

Я отправлю депутатское обращение, чтобы добиться расследования, в том числе касательно действий коменданта общежития. Студента должны как минимум отчислить. Администрация должна принести извинения студенткам за то, что такое в принципе стало возможным, — заявила Совсун.



Комендант в комментарии СМИ сказала, что не препятствует следствию и даже сама вызвала полицию.

Также она переживает, что если дело получит широкую огласку из-за заведенного уголовного дела, студенты устроят нарушителю «самосуд». По ее словам, парень в пятницу уехал домой и после этого не возвращался в общежитие.