Нардепам с «Голоса» отказали в официальной командировке в США. Фото: Кира Рудык в Facebook

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Партия «Голос» заявила о блокировании командировки ее нардепов в Соединенные Штаты Америки.

За океан должны были улететь пять нардепов от «Голоса, которых официально пригласили американские власти. Парламентарии в США должны были встретиться с американскими чиновниками, аналитическими центрами, лидерами украинской диаспоры. Однако официальную командировку делегации партии умышленно сорвали из-за искусственных бюрократических преград. Об этом 5 октября заявили в «Голосе».

В политсиле уверены, что за преградами стоит Банковая. В «Голосе» считают такие действия прямым преследованием оппозиции, безосновательным ограничением их политической деятельности и наступлением на фундаментальные демократические институты.

Мы утверждаем, что за блокированием командировки пяти народных депутатов «Голоса» стоят люди президента Зеленского и прямое указание Банковой. Насколько нам известно, это уже второй случай, когда Офис президента блокирует официальные поездки народных депутатов в США, — заявили в партии.

В «Голосе» добавили, что не просили у властей финансирования поездки, а самостоятельно решали эти вопросы.

Напомним, в июле съезд «Голоса» проигнорировала часть парламентариев. Некоторые партийцы устроили демарш, решил исключить из состава политической силы семь народных депутатов.