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Ракурс
Найкращий урок біології - у Канаді лось вломився через вікно у школі, фото - Saskatoon StarPhoenix.

Найкращий урок біології — у Канаді лось вломився через вікно у школу (ФОТО)

5 лис 2021, 15:16
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Учні в канадській провінції Саскачеван побували на найкращому уроці біології у житті.

4 листопада вранці в одному з класів діти побачили у вікні великого лося.

Він походив навколо школи, а потім різко прискорився і вбіг у клас, розбивши велике вікно, повідомляє Saskatoon StarPhoenix.

Найкращий урок біології - у Канаді лось вломився через вікно у школі, фото - Saskatoon StarPhoenix.

Уламки розлетілися по всьому приміщенню, і один із десяти дошкільнят трохи постраждав. Дітей вивели зі школи. Лось спочатку постояв посеред класу, а потім, мабуть, шокований ліг біля входу.

До навчальноо закладу приїхала служба з контролю тварин. Вона з рятувальниками тимчасово приспала лося та відвезла у ліс. Тварина перебувала в школі кілька годин.

Найкращий урок біології - у Канаді лось вломився через вікно у школі, фото - Saskatoon StarPhoenix.

Найкращий урок біології - у Канаді лось вломився через вікно у школі, фото - Saskatoon StarPhoenix.

Лось на волі і уникнув виклику до директора школи, — пожартували у місцевій поліції.

Батьки дошкільнят, які бачили лося, розповіли, що це стало великим враженням для дітей, які вперше зіткнулися із живою природою.


Найкращий урок біології - у Канаді лось вломився через вікно у школі, фото - Saskatoon StarPhoenix.

Найкращий урок біології - у Канаді лось вломився через вікно у школі, фото - Saskatoon StarPhoenix.

Джерело: Ракурс


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