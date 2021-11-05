Найкращий урок біології - у Канаді лось вломився через вікно у школі, фото - Saskatoon StarPhoenix.

https://racurs.ua/ua/n162657-naykraschyy-urok-biologiyi-u-kanadi-los-vlomyvsya-cherez-vikno-u-shkolu-foto.html

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Учні в канадській провінції Саскачеван побували на найкращому уроці біології у житті.

4 листопада вранці в одному з класів діти побачили у вікні великого лося.

Він походив навколо школи, а потім різко прискорився і вбіг у клас, розбивши велике вікно, повідомляє Saskatoon StarPhoenix.

Уламки розлетілися по всьому приміщенню, і один із десяти дошкільнят трохи постраждав. Дітей вивели зі школи. Лось спочатку постояв посеред класу, а потім, мабуть, шокований ліг біля входу.

До навчальноо закладу приїхала служба з контролю тварин. Вона з рятувальниками тимчасово приспала лося та відвезла у ліс. Тварина перебувала в школі кілька годин.

Лось на волі і уникнув виклику до директора школи, — пожартували у місцевій поліції.

Батьки дошкільнят, які бачили лося, розповіли, що це стало великим враженням для дітей, які вперше зіткнулися із живою природою.