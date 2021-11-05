Причину прогресу хвороби Альцгеймера з’ясували науковці

Причини прогресу хвороби Альцгеймера з’ясували науковці. Фото: davinchi-rk.ru

https://racurs.ua/ua/n162658-prychynu-progresu-hvoroby-alcgeymera-z-yasuvaly-naukovci.html

Ракурс

Хвороба Альцгеймера поширюється в організмі не так, як вважалося раніше.

Міжнародна команда науковців під керівництвом Кембриджського університету, виявила, що замість того, аби почати з однієї точки мозку та ініціювати ланцюгову реакцію, хвороба Альцгеймера швидко досягає різних частин мозку.

Те, наскільки швидко хвороба вбиває клітини у цих частинах мозку через продукування токсичних білкових кластерів, обмежує швидкість прогресування хвороби загалом.

Хвороба «перестрибує" з одного місця мозку на інше так, що зона мозку між осередками залишається до певного часу цілком здоровою. Причому такі стрибки не обов’язково відбуваються швидко, новий осередок хвороби може виникнути і через п’ять років. Про це повідомляється в журналі Science Advances.

Дослідники зазначають, що при хворобі Альцгеймера тау та інший білок, так званий бета-амілоїд, накопичуються у бляшки. Це призводить до того, що клітини мозку вмирають, а мозок скорочується. Далі людина втрачає пам’ять, а виконувати повсякденні функції стає все складніше.

Раніше медики вважали, що хвороба Альцгеймера розвивається подібно до багатьох ракових захворювань: бляшки утворюються в одній області, а потім поширюються по мозку.

Доктор Георг Мейсл з Кембриджського хімічного факультету Юсуфа Хамієда заявляє, що хвороба розвивається не так. Виявилося, що при цьому недугові бляшки вже існують в багатьох областях мозку, і тому спроби зупинити поширення між областями не здатні ефективно уповільнити хворобу.

Науковці стверджують, що це перший випадок використання людських даних для відстеження процесів, що контролюють розвиток хвороби Альцгеймера.

Нагадаємо, міжнародна група дослідників з Великої Британії, Німеччини та США виявила присутність незвичайних сполук міді та заліза в мозку пацієнтів, які страждають від хвороби Альцгеймера.

Джерело: Science Advances