У Києві водій під наркотиками тікав від поліції й вилетів на тротуар. Фото: slovoidilo.ua

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ДТП у Києві влаштував водій, який приймав наркотики та тікав від правоохоронців. Інцидент трапився на Дніпровській набережній.

При втечі водій здійснив наїзд на торгівельні намети та скоїв аварію з іншим автомобілем. Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Наразі з 20-річним порушником працюють слідчі для кваліфікації його протиправних дій.

Під час патрулювання лісопаркової зони поліцейські помітили автомобіль марки «ВАЗ». При появі правоохоронців водій легковика швидко сів за кермо, виїхав на зустрічну смугу руху та почав втікати.

Чоловік скоїв наїзд на торгівельні намети та на Дніпровській Набережній зіткнувся з автомобілем «Хюндай». Внаслідок ДТП автомобіль зловмисника двічі перекинувся, водій вийшов з авто та намагався втекти, однак його затримали правоохоронці.