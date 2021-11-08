Затори у Києві - які вулиці паралізували корки , фото - Слово і діло

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Автомобільні затори традиційно скували Київ у перший день нового робочого тижня.

Уранці понеділка, 8 листопада, в столиці ускладненно рух на Північному та Дарницькому мостах, а по інших переправах через Дніпро (Метро, Патона та Південний міст) можна було проїхати вільно.

Особливо потерпають від заторів Русанівка і Дарниця.

На лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та на вулицях Попудренка, Оноре де Бальзака, Андрія Малишка, Кіото, Братиславській.

У столиці затримується рух тролейбусів за шістьма маршрутами (№ 25, 27, 29, 30, 31, 34). Причиною стали кілька ДТП в районі проспекта Степана Бандери.

На правому березі затори утворилися на проспектах: Голосіївському, Повітрофлотському та Валерія Лобановського, Перемоги, Степана Бандери, Любомира Гузара, Леся Курбаса.

Значні затори утворилися на вулицях Борщагівській, Гарматній, Данила Щербаківського, Вадима Гетьмана, Щусєва, Дегтярівській, Юрія Іллєнка, Олени Теліги, Дорогожицькій, Семена Скляренка, Кирилівській, Короленківській та бульварі Тараса Шевченка.