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Ракурс
Затори у Києві - які вулиці паралізували корки , фото - Слово і діло

Затори у Києві — які вулиці та маршрути паралізували корки (КАРТА)

8 лис 2021, 09:36
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Автомобільні затори традиційно скували Київ у перший день нового робочого тижня.

Уранці понеділка, 8 листопада, в столиці ускладненно рух на Північному та Дарницькому мостах, а по інших переправах через Дніпро (Метро, Патона та Південний міст) можна було проїхати вільно.

Особливо потерпають від заторів Русанівка і Дарниця.

Затори у Києві - які вулиці паралізували корки, скріншот Гугл

На лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та на вулицях Попудренка, Оноре де Бальзака, Андрія Малишка, Кіото, Братиславській.

Затори у Києві - які вулиці паралізували корки, скріншот Гугл

У столиці затримується рух тролейбусів за шістьма маршрутами (№ 25, 27, 29, 30, 31, 34). Причиною стали кілька ДТП в районі проспекта Степана Бандери.

На правому березі затори утворилися на проспектах: Голосіївському, Повітрофлотському та Валерія Лобановського, Перемоги, Степана Бандери, Любомира Гузара, Леся Курбаса.


Затори у Києві - які вулиці паралізували корки, скріншот Гугл

Значні затори утворилися на вулицях Борщагівській, Гарматній, Данила Щербаківського, Вадима Гетьмана, Щусєва, Дегтярівській, Юрія Іллєнка, Олени Теліги, Дорогожицькій, Семена Скляренка, Кирилівській, Короленківській та бульварі Тараса Шевченка.

Джерело: Ракурс


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