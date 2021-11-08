США открывают границы для туристов. Фото:

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Границы Соединенных Штатов Америки открыты для туристов с 8 ноября.

В страну могут попасть путешественники из более 30 стран, включая Великобританию и государства ЕС. Запрет на въезд в страну был введен в начале 2020 года и длился целых 20 месяцев. Иностранцы должны при вылете в США предъявить доказательство о полной вакцинации перед полетом. Об этом сообщает ВВС.

Кроме того, нужно получить отрицательный результат теста на «ковид» в течение трех дней после поездки и передать свою контактную информацию. При этом туристам по прибытии в США не придется проходить карантин в изоляции.

Отмечается, что сухопутные границы США с соседями Канадой и Мексикой также открываются и вследствие этого уже увеличился поток мигрантов в Штаты. К американо-мексиканской границе уже прибыли тысячи мигрантов.

Руководство авиакомпании United Airlines ожидает увеличения прибывших пассажиров на 50%, а исполнительный директор Delta Эд Бастиан предупредил путешественников, что следует ожидать очередей.

Напомним, в США детям от 5 до 11 лет разрешили делать вакцинацию от коронавируса. Колоть малышам будут препарат BioNTech/Pfizer.

Источник: ВВС