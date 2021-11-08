США відкривають кордони для туристів. Фото:

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Кордони Сполучених Штатів Америки відкриті для туристів з 8 листопада.

До країни можуть потрапити мандрівники з понад 30 країн, включаючи Велику Британію та держави ЄС. Заборона на в’їзд в країну була введена на початку 2020 року і тривала цілих 20 місяців. Іноземці повинні при вильоті в США пред’явити доказ про повну вакцинацію перед польотом. Про це повідомляє ВВС.

Крім того, потрібно отримати негативний результат тесту на «ковід» упродовж трьох днів після поїздки та передати свою контактну інформацію. При цьому туристам після прибуття в США не доведеться проходити карантин в ізоляції.

Зазначається, що сухопутні кордони США з сусідами Канадою і Мексикою також відкриваються і внаслідок цього вже збільшився потік мігрантів до Штатів. До американо-мексиканського кордону вже прибули тисячі мігрантів.

Керівництво авіакомпанії United Airlines очікує збільшення прибулих пасажирів на 50%, а виконавчий директор Delta Ед Бастіан попередив мандрівників, що слід очікувати черг.

Нагадаємо, в США дітям від 5 до 11 років дозволили робити вакцинацію від коронавірусу. Колотимуть малятам препарат BioNTech/Pfizer.

Джерело: ВВС