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Ракурс
Коронавірус в Україні. Таблиця: МОЗ

Понад 13 тис. хворих та майже 500 смертей — коронавірус в Україні за добу

8 лис 2021, 08:52
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Коронавірус в Україні не припиняє поширюватися — за 7 листопада медики зафіксували 13 тис. 68 нових підтверджених випадків хвороби.

«Ковідом» заразилися 790 дітей та 145 медпрацівників. Найбільше випадків за добу підтвердили в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях. За минулу добу до лікарень потрапили 3 тис. 532 COVID-хворих. Жертвами хвороби стали 473 пацієнти, а одужали від хвороби 8 тис. 200 осіб. Про це повідомила прес-служба Міністерство охорони здоров’я.

Зазначається, що за весь час пандемії в Україні захворіли 3 млн 88 тис. 501 особа, а одужали вже 2 млн 520 тис. 956 осіб. Померли від коронавірусу 72 тис. 557 хворих.

У МОЗ повідомили, що за перший тиждень листопада медики зробили понад 1,6 млн щеплень. Вчора вакцинувалися 85 тис. 83 осіб. Загалом з початку вакцинальної компанії в Україні щеплено вже 11 млн 406 тис. 284 людини. Дві дози вкололи 7 млн 938 тис. 53 українцям.

Ліжковий фонд в Україні. Інфографіка: РНБО


Вакцинація в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, лікарі вважають, що пандемія зупиниться, коли більшість українців перехворіє на COVID-19. Якщо показники захворюваності залишатимуться такими ж високими, то за кілька місяців українці отримають колективний природний імунітет.

Джерело: Ракурс


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