Коронавірус в Україні. Таблиця: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n162726-ponad-13-tys-hvoryh-ta-mayje-500-smertey-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu.html

Ракурс

Коронавірус в Україні не припиняє поширюватися — за 7 листопада медики зафіксували 13 тис. 68 нових підтверджених випадків хвороби.

«Ковідом» заразилися 790 дітей та 145 медпрацівників. Найбільше випадків за добу підтвердили в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях. За минулу добу до лікарень потрапили 3 тис. 532 COVID-хворих. Жертвами хвороби стали 473 пацієнти, а одужали від хвороби 8 тис. 200 осіб. Про це повідомила прес-служба Міністерство охорони здоров’я.

Зазначається, що за весь час пандемії в Україні захворіли 3 млн 88 тис. 501 особа, а одужали вже 2 млн 520 тис. 956 осіб. Померли від коронавірусу 72 тис. 557 хворих.

У МОЗ повідомили, що за перший тиждень листопада медики зробили понад 1,6 млн щеплень. Вчора вакцинувалися 85 тис. 83 осіб. Загалом з початку вакцинальної компанії в Україні щеплено вже 11 млн 406 тис. 284 людини. Дві дози вкололи 7 млн 938 тис. 53 українцям.

Нагадаємо, лікарі вважають, що пандемія зупиниться, коли більшість українців перехворіє на COVID-19. Якщо показники захворюваності залишатимуться такими ж високими, то за кілька місяців українці отримають колективний природний імунітет.