Невакцинованих українців відсьогодні відстороняють від роботи. Фото: golovbukh.ua

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Відсторонення від роботи невакцинованих українців чекає відсьогодні, 8 листопада.

У МОЗ пояснювали, що, працівники, котрі отримали хоча б одну дозу вакцини, продовжать працювати. Раніше уряд оприлюднив перелік представників професій, які підлягають обов’язковій вакцинації.

Так, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив у Telegram, що МОЗ хоче розширити переліку професій, які підлягають обов’язковій вакцинації. Вже підготовлено спеціальний проект наказу.

Пропонується обов’язково вакцинувати працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади. Також щеплювати хочуть працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів. Крім того, обов’язковій вакцинації підлягатимуть працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави — «Укрпошта», «Укрзалізниця», поліграфічний комбінат «Україна», «Турбоатом», «Укрнафта» та інші.

Радуцький відзначив, що у багатьох країнах світу відсторонюють працівників, які відмовляються робити щеплення. За його інформацією, 16 жовтня у Франції від роботи відсторонили 3 тис. невакцинованих медиків та працівників будинків для літніх людей. В Італії з 15 жовтня в працівників різних сфер вимагають пред’явити сертифікат вакцинації або негативний результат платного ПЛР-тесту. В іншому випадку на робітника чекає штраф.

З 1 листопада в Нью-Йорку 9 тис. поліцейських, пожежників та інших муніципальних службовців відправили у неоплачувану відпустку через відмову пройти вакцинацію. У Греції з 2 листопада невакциновані громадяни почали платити за тести на коронавірус, щоб потрапити на роботу. Здавати тест потрібно двічі на тиждень.

Отже, бачимо, що у деяких країнах карантинні обмеження та правила допуску невакцинованих на робочі місця ще жорсткіші, ніж в Україні, — зазначив Радуцький.



Водночас Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України звернувся до Кабміну, МОЗ і МОН, щоб врегулювати проблему, пов’язану з відстороненням від роботи працівників закладів освіти без щеплення. У комітеті зазначили, що багато вчителів відмовляються вакцинуватися. Там також наголошують, що відсторонення педагогів та інших працівників освіти від роботи спричинить непередбачувані ситуації, бо нікому буде навчати, обслуговувати котельні чи харчоблоки тощо.

Нагадаємо, працівники, які відмовляються робити щеплення, будуть усунені від роботи. У комітеті з трудового права Асоціації адвокатів України вважають, що така процедура є цілком законною, оскільки згідно зі статтею 12 закону України «Про захист населення від інфекційних захворювань», обов’язковій вакцинації підлягають працівники, які контактують з великою кількістю людей.