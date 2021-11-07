8 листопада – яке свято та хто відзначає іменини. Фото: nrtv.ru

https://racurs.ua/ua/n162724-8-lystopada-yake-svyato-ta-hto-vidznachaie-imenyny.html

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Свято 8 листопада — День піаніста та Всесвітній день урбанізму, православні християни цього дня вшановують пам’ять Дмитра Солунського.

Всесвітній день урбанізму присвячується розвитку містобудування як галузі, завдяки якій все більше людей може отримати комфортний простір для життя. Свято було засноване в 1949 році.

День піаніста стосується насамперед тих, хто має відношення до такого музичного інструменту, як фортепіано. Свято не має жодних офіційних статусів, але завдяки інтернету та музичним спільнотам стає все більш відомим.

Попри те, що свято називається Днем піаніста, воно, безумовно, стосується фортепіано загалом, оскільки піаніно є лише різновидом цього струнного ударно-клавішного музичного інструменту.

День ангела відзначають Антон, Василь, Дмитро та Марк.8 листопада православні вшановують пам’ять великомученика Дмитра Солунського, якого закололи списами за віру.

Він також відомий у православному світі як Мироточець — християнський святий-великомученик із грецького міста Солунь. Батьки Дмитра спочатку були таємними християнами та після народження одразу ж його охрестили, а потім намагалися виховувати у благочестя та вірі.

Не знаючи про те, що Дмитро християнин, римський імператор призначив його консулом, в обов’язки якого входило також насадження язичництва і переслідування християн. Здобувши цю посаду, Дмитро почав відкрито вчити жителів міста християнській вірі та викорінював ідолопоклонство та язичницькі звичаї.

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