8 ноября – какой праздник и кто отмечает именины. Фото: nrtv.ru

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Праздник 8 ноября — День пианиста и Всемирный день урбанизма, православные христиане в этот день чтят память Дмитрия Солунского.

Всемирный день урбанизма посвящается развитию градостроительства как отрасли, благодаря которой все больше людей может получить комфортное пространство для жизни. Праздник был учрежден в 1949 году.

День пианиста касается в первую очередь тех, кто имеет отношение к такому музыкальному инструменту, как фортепиано. Праздник не имеет никаких официальных статусов, однако, благодаря интернету и музыкальным сообществам становится все более известным.

Несмотря на то, что праздник носит название День пианиста, речь, безусловно, идет о фортепиано в целом, так как пианино является лишь разновидностью этого струнного ударно-клавишного музыкального инструмента.

День ангела отмечают Антон, Василий, Дмитрий и Марк. 8 ноября православные чтят память великомученика Дмитрия Солунского, которого закололи копьями за веру.

Он также известен в православном мире как Мироточец — христианский святой-великомученик из греческого города Солунь. Родители Дмитрия сначала были тайными христианами и после рождения сразу же его окрестили, а потом старались воспитывать в благочестии и вере.

Не зная о том, что Дмитрий христианин, римский император назначил его консулом, в обязанности которого также входило насаждение язычества и преследование христиан. Получив эту должность, Дмитрий стал открыто учить жителей города христианской вере и искоренял идолопоклонство и языческие обычаи.

День в истории: