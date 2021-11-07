8 ноября — какой праздник и кто отмечает имениныhttps://racurs.ua/n162724-8-noyabrya-kakoy-prazdnik-i-kto-otmechaet-imeniny.htmlРакурс
Праздник 8 ноября — День пианиста и Всемирный день урбанизма, православные христиане в этот день чтят память Дмитрия Солунского.
Всемирный день урбанизма посвящается развитию градостроительства как отрасли, благодаря которой все больше людей может получить комфортное пространство для жизни. Праздник был учрежден в 1949 году.
День пианиста касается в первую очередь тех, кто имеет отношение к такому музыкальному инструменту, как фортепиано. Праздник не имеет никаких официальных статусов, однако, благодаря интернету и музыкальным сообществам становится все более известным.
Несмотря на то, что праздник носит название День пианиста, речь, безусловно, идет о фортепиано в целом, так как пианино является лишь разновидностью этого струнного ударно-клавишного музыкального инструмента.
День ангела отмечают Антон, Василий, Дмитрий и Марк. 8 ноября православные чтят память великомученика Дмитрия Солунского, которого закололи копьями за веру.
Он также известен в православном мире как Мироточец — христианский святой-великомученик из греческого города Солунь. Родители Дмитрия сначала были тайными христианами и после рождения сразу же его окрестили, а потом старались воспитывать в благочестии и вере.
Не зная о том, что Дмитрий христианин, римский император назначил его консулом, в обязанности которого также входило насаждение язычества и преследование христиан. Получив эту должность, Дмитрий стал открыто учить жителей города христианской вере и искоренял идолопоклонство и языческие обычаи.
День в истории:
- в 1793 году Лувр был открыт для публики;
- в 1895 году Вильгельм Рентген изобрел Х-лучи, когда проводил опыты с электричеством;
- в 1923 году произошла неудачная попытка путча в Мюнхене, который возглавил Адольф Гитлер;
- в 1950 году Джона Фицджеральда Кеннеди избрали 35-м американским президентом;
- 1994 Андрей Шевченко впервые вышел на поле в основном составе киевского «Динамо»;
- в 1997 году во Львове был открыт памятник жертвам коммунистических преступлений.