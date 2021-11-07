Доказательства существования Вавилонской башни нашли ученые. Фото: Wikimedia Commons

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Вавилонская башня является предметом жарких дискуссий среди историков, теологов и других специалистов. Ученые нашли новые доказательства ее существования.

На территории Ирака археологи обнаружили древний кирпич, на одной из сторон которого был изображен штамп с именем древнего вавилонского царя Навуходоносора II. Об этом сообщает Express.

По мнению специалистов, мифическая башня была построена именно в период его правления. Навуходоносор II совершил нападение на Иерусалим в 586 году до н.э. При этом в плен были взяты только жители города, имевшие хорошее образование и специализирующиеся в конкретных областях.

Пленные евреи были доставлены в Вавилон, располагавшийся на территории современного Ирака. После этого они стали рабами. Ученые предполагают, что эти люди могли быть очевидцами строительства Вавилонской башни.

По словам исследователей, часть первых глав Библии была написана евреями, которые были очевидцами всего происходившего в Вавилоне.

В составе кирпича, обнаруженного в Ираке, присутствуют следы битума, что крайне необычно, поскольку этот материал по тем временам считался крайне редким. Однако в Библии есть свидетельства того, что вавилоняне применяли битум в качестве строительного раствора.

В Библии буквально сказано, что при строительстве использовался кирпич вместо камня и битум для раствора. Мы нашли один кирпич и битум на нем, которые точно вписываются в описание, — заявили ученые.

Источник: Express