Докази існування Вавилонської вежі знайшли вчені. Фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n162723-dokazy-isnuvannya-vavylonskoyi-veji-znayshly-vcheni.html

Ракурс

Вавилонська вежа є темою запеклих дискусій серед істориків, теологів та інших фахівців. Вчені виявили нові докази її існування.

На території Іраку археологи виявили стародавню цеглу, на одній зі сторін якої було зображено штамп з ім’ям стародавнього вавилонського царя Навуходоносора II. Про це повідомляє Express.

На думку фахівців, міфічна вежа була збудована саме в період його правління. Навуходоносор II здійснив напад на Єрусалим у 586 році до н.е. При цьому в полон були взяті лише жителі міста, які мали гарну освіту та спеціалізувалися у конкретних сферах.

Полонених євреїв було доставлено до Вавилону, що розташовувався на території сучасного Іраку. Після цього вони стали рабами. Вчені припускають, що ці люди були очевидцями будівництва Вавилонської вежі.

За словами дослідників, частину перших розділів Біблії написали євреї, які були очевидцями подій, що відбувалися у Вавилоні.

У складі цегли, виявленої в Іраку, є сліди бітуму, що вкрай незвичайно, оскільки цей матеріал на той час вважався вкрай рідкісним. Однак у Біблії є свідчення того, що вавилоняни застосовували бітум як будівельний розчин.

У Біблії буквально сказано, що при будівництві використовувалася цегла замість каменю та бітум для розчину. Ми знайшли одну цеглу та бітум на ній, які точно підходять під опис, — заявили вчені.

Джерело: Express