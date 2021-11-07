Стало відоме ім'я бійця, який загинув на Донбасі

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Ракурс

Війна на Донбасі забирає життя українських воїнів. Стало відоме ім’я військовослужбовця, який загинув у неділю, 7 листопада.

Головний сержант Віталій Павлисько зазнав несумісне з життям осколкове поранення. Боєць був родом із міста Яворів, повідомили в Яворівській РДА.

Зазначається, що Павлисько, який народився 29 листопада 1973 року на Львівщині, з 2015 року захищав Україну. Він служив за контрактом у 24 ОМБр. У військовослужбовця залишились дружина, син, донька та батьки.

Герой перебував на бойових позиціях біля Новозванівки. Окупанти відкрили вогонь з мінометів. Головний сержант разом з іншими військовослужбовцями переміщалися в укриття. Тоді одна із ворожих мін розірвалася поряд із бійцями. На жаль, захисник не вижив.

Побратими та командування підрозділу згадують сержанта як сміливого, порядного, відповідального, працьовитого та кваліфікованого військовослужбовця. Наголошують, що захисник був надійною підтримкою та опорою для своїх командирів, підлеглих та побратимів.

Нагадаємо, 7 листопада російсько-окупаційні війська вкотре знехтували домовленостями про перемир’я. Протягом доби вони вісім разів порушували режим припинення вогню.

Внаслідок ворожого обстрілу загинув захисник України, ще двоє військовослужбовців отримали поранення. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.