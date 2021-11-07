На Донбасі загинув захисник України, ще двоє отримали поранення

На Донбасі загинув захисник України, ще двоє отримали пораненняhttps://racurs.ua/ua/n162718-na-donbasi-zagynuv-zahysnyk-ukrayiny-sche-dvoie-otrymaly-poranennya.htmlРакурс
Війна на Донбасі триває, а бойовики продовжують зривати режим тиші. Внаслідок ворожого обстрілу загинув захисник України.
7 листопада російсько-окупаційні війська вкотре знехтували домовленостями про перемир’я. Протягом доби вони вісім разів порушували режим припинення вогню. Про це повідомили у прес-службі ООС.
Через обстріли бойовиків двоє військовослужбовців отримали поранення, зараз вони перебувають у лікарні.
Де гатили проросійські бойовики:
- біля Павлополя — зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;
- поблизу Гнутового — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- біля Новозванівки та Причепилівки — з мінометів калібру 120 міліметрів;
- у напрямку Луганського — з підствольних гранатометів;
- у бік Пісок — зі станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Нагадаємо, раніше на Донбасі російські окупаційні війська застосували лазерну зброю, в результаті чого один український військовий отримав ураження ока. Бійця доставили до Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні.