На Донбасі загинув захисник України, ще двоє отримали поранення. Фото: ipress.ua

https://racurs.ua/ua/n162718-na-donbasi-zagynuv-zahysnyk-ukrayiny-sche-dvoie-otrymaly-poranennya.html

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Війна на Донбасі триває, а бойовики продовжують зривати режим тиші. Внаслідок ворожого обстрілу загинув захисник України.

7 листопада російсько-окупаційні війська вкотре знехтували домовленостями про перемир’я. Протягом доби вони вісім разів порушували режим припинення вогню. Про це повідомили у прес-службі ООС.

Через обстріли бойовиків двоє військовослужбовців отримали поранення, зараз вони перебувають у лікарні.

Де гатили проросійські бойовики:

біля Павлополя — зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;

поблизу Гнутового — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

біля Новозванівки та Причепилівки — з мінометів калібру 120 міліметрів;

у напрямку Луганського — з підствольних гранатометів;

у бік Пісок — зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Нагадаємо, раніше на Донбасі російські окупаційні війська застосували лазерну зброю, в результаті чого один український військовий отримав ураження ока. Бійця доставили до Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні.