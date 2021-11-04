Верещук. Фото: СН

https://racurs.ua/ua/n162610-vereschuk-buduvatyme-myr-na-donbasi-dlya-cogo-stvoryat-specialnyy-centr.html

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Ірина Верещук, «слуга» і новопризначений міністр із реінтеграції окупованих територій, пообіцяла створити до кінця року Український національний центр розбудови миру.

Він збиратиме докази порушення прав, пов’язаних із тимчасовою окупацією та збройною агресією Російської Федерації. Про це вона заявила під час виступу у Верховній Раді.

Повідомляється, що цю інформацію використовуватимуть для позовів проти Росії до міжнародних судів. Зараз цю роботу роблять різні міністерства, але кожен у своєму напрямку.

Ми як профільне відомство маємо зібрати та згрупувати всю інформацію, щоби потім, коли юристи та представники Міністерства закордонних справ (МЗС) будуть подавати позови проти РФ та формувати політичну консолідовану позицію держави, вони мали систематизовану інформацію та факти, — пояснила вона.



Верещук наголосила, що вже наступного тижня планує відвідати схід України й долучитися до переговорів у межах тристоронньої контактної групи (ТКГ). Вона займатиметься гуманітарними питаннями.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ірину Верещук Верховна Рада 4 листопада призначила віце-прем'єр-міністром України й міністром із реінтеграції тимчасово окупованих територій України.