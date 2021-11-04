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Ракурс
Верещук. Фото: СН

Верещук будет развивать мир на Донбассе — для этого создадут спеццентр

4 ноя 2021, 16:23
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Ирина Верещук, «слуга» и новоназначенный министр по реинтеграции оккупированных территорий, пообещала создать до конца года Украинский национальный центр развития мира.

Он будет собирать доказательства нарушения прав, связанных с временной оккупацией и вооруженной агрессией Российской Федерации. Об этом она заявила во время выступления в Верховной Раде.

Сообщается, что эту информацию будут использовать для исков против России в международные суды. Сейчас эту работу делают разные министерства, но каждый в своем направлении.

Мы, как профильное ведомство, должны собрать и сгруппировать всю информацию, чтобы потом, когда юристы и представители Министерства иностранных дел (МИД) будут подавать иски против России и формировать политическую консолидированную позицию государства, они имели систематизированную информацию и факты, — заявила она.


Верещук подчеркнула, что уже на следующей неделе планирует посетить восток Украины и присоединиться к переговорам в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ). Она будет заниматься гуманитарными вопросами.

Напомним, ранее мы сообщали, что Ирину Верещук Верховная Рада 4 ноября назначила вице-премьер-министром Украины и министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Источник: Ракурс


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