Верещук. Фото: СН

https://racurs.ua/n162610-vereschuk-budet-razvivat-mir-na-donbasse-dlya-etogo-sozdadut-speccentr.html

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Ирина Верещук, «слуга» и новоназначенный министр по реинтеграции оккупированных территорий, пообещала создать до конца года Украинский национальный центр развития мира.

Он будет собирать доказательства нарушения прав, связанных с временной оккупацией и вооруженной агрессией Российской Федерации. Об этом она заявила во время выступления в Верховной Раде.

Сообщается, что эту информацию будут использовать для исков против России в международные суды. Сейчас эту работу делают разные министерства, но каждый в своем направлении.

Мы, как профильное ведомство, должны собрать и сгруппировать всю информацию, чтобы потом, когда юристы и представители Министерства иностранных дел (МИД) будут подавать иски против России и формировать политическую консолидированную позицию государства, они имели систематизированную информацию и факты, — заявила она.



Верещук подчеркнула, что уже на следующей неделе планирует посетить восток Украины и присоединиться к переговорам в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ). Она будет заниматься гуманитарными вопросами.

Напомним, ранее мы сообщали, что Ирину Верещук Верховная Рада 4 ноября назначила вице-премьер-министром Украины и министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.