Украине прогнозируют вылет из «зеленой» зоны Евросоюза. Фото: «Радіо свобода»

https://racurs.ua/n162609-ukraine-prognoziruut-vylet-iz-zelenoy-zony-evrosouza.html

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Европейский Союз может исключить Украину из списка стран «зеленой» зоны.

Украину могут исключить из перечня безопасных для поездок стран, учитывая ситуацию с пандемией COVID-19. Соответствующее решение послы ЕС могут принять уже 5 ноября, а именно исключение может состояться на следующей неделе. Об этом 4 ноября сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Юзвяк на собственной странице в Twitter.

Послы ЕС завтра, скорее всего, исключат Украину из рекомендованного ЕС списка безопасных стран для поездок. Исключение из списка должно произойти на следующей неделе, — говорится в сообщении.

Решение об исключении Украины из списка автоматически не будет означать изменения правил пересечения границы. Но страны Евросоюза обычно прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что применит все дипломатическое мастерство для того, чтобы украинцы могли ездить в Евросоюз и после исключения Украины из «зеленого списка» для путешествий.

Напомним, в Украине 3 ноября зафиксировали новый рекорд случаев коронавирусной болезни COVID-19 с начала эпидемии. Заболели вчера 27 тыс. 377 граждан. Умерли от коронавируса 699 пациентов.