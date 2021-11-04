Лещенко в День железнодорожника пожелали плацкартного «комфорта»

https://racurs.ua/n162608-leschenko-v-den-jeleznodorojnika-pojelali-plackartnogo-komforta.html

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С Днем железнодорожника поздравили бывшего народного депутата Сергея Лещенко в Верховной Раде. Соответствующее письмо с поздравлением разместил в Фейсбуке парламентарий Сергей Власенко.

Значение «Украинской железной дороги» трудно переоценить — она, отдаляя каждого из нас от возможности комфортно путешествовать по Украине, дает Вам возможность уже который год покупать элитную недвижимость… Украинская железная дорога — удобно и выгодно, но, к сожалению, пока только для Вас и ваших поборников, — говорится в тексте приветствия, направленного Лещенко.

По словам Власенко, профессиональные способности бывшего члена наблюдательного совета УЗ удивляют всех, кто хотя бы раз почувствовал на себе «плацкартный комфорт».

Напомним, 22 сентября УЗ прекратила полномочия членов наблюдательного совета компании Сергея Лещенко, Шевки Аджунера, Андреаса Матье и Олега Журавлева. Впоследствии был объявлен конкурс на должности четырех членов набсовета. Кандидатура Лещенко также была подана.