Лещенку у День залізничника побажали плацкартного «комфорту»

Народний депутат Сергій Власенко привітав свого колишнього колегу по парламенту Сергія Лещенка з Днем залізничника

https://racurs.ua/ua/n162608-leschenku-u-den-zaliznychnyka-pobajaly-plackartnogo-komfortu.html

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З Днем залізничника привітали колишнього народного депутата Сергія Лещенка у Верховній Раді. Відповідний лист з привітанням розмістив у Фейсбук парламентар Сергій Власенко.

Значення «Української залізниці» важко переоцінити — вона, віддаляючи кожного з нас від можливості комфортно подорожувати Україною, дає Вам змогу вже який рік купувати собі елітну нерухомість… Українська залізниця — зручно і вигідно, але, на жаль, поки лише для Вас та ваших поборників, — йдеться у тексті привітання, направленого Лещенку.

За словами Власенка, професійні здібності колишнього члена наглядової ради УЗ дивують всіх, хто хоча б раз відчув на собі «плацкартний комфорт».

Нагадаємо, 22 вересня УЗ припинила повноваження членів наглядової ради компанії Сергія Лещенка, Шевки Аджунера, Андреаса Матьє та Олега Журавльова. Згодом було оголошено конкурс на посади чотирьох членів наглядової ради. Кандидатуру Лещенка також було подано.