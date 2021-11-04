Україні прогнозують виліт із «зеленої» зони Євросоюзу. Фото: «Радіо свобода»

https://racurs.ua/ua/n162609-ukrayini-prognozuut-vylit-iz-zelenoyi-zony-ievrosouzu.html

Ракурс

Європейський Союз може виключити Україну із списку країн «зеленої» зони.

Україну можуть виключити із переліку безпечних для поїздок країн з огляду на ситуацію з пандемією COVID-19. Відповідне рішення посли ЄС можуть ухвалити вже 5 листопада, а саме виключення може відбутися наступного тижня. Про це 4 листопада повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Юзвяк на власній сторінці у Twitter.

Посли ЄС завтра, швидше за все, виключать Україну з рекомендованого ЄС списку безпечних країн для поїздок. Виключення зі списку має відбутися наступного тижня, — йдеться в повідомленні.

Рішення про виключення України зі списку автоматично не означатиме зміни правил перетину кордону. Але країни Євросоюзу зазвичай дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявляв, що застосує всю дипломатичну майстерність для того, щоб українці могли їздити до Євросоюзу й після виключення України з «зеленого списку» для подорожей.

Нагадаємо, в Україні 3 листопада зафіксували новий рекорд випадків коронавірусної хвороби COVID-19 від початку епідемії. Захворіли вчора 27 тис. 377 громадян. Померли від коронавірусу 699 пацієнтів.